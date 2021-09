El portero chileno Claudio Bravo fue titular este jueves 16 de septiembre en la victoria 4-3 como local del Real Betis ante Celtic, en un compromiso válido por la primera fecha del Grupo G de la UEFA Europa League.

A los 13 minutos de partido, Albian Ajeti sorprendió al local tras derrotar a Bravo para el 1-0 de los escoceses. Antes de la media hora, el capitán de la Roja cometió un dudoso penal que Josip Juranovic (27′) transformó en el 2-0 desde los 12 pasos.

Sin embargo, el equipo de Manuel Pellegrini reaccionó rápido con el descuento de Juan Miranda (32′). Antes de que terminara el primer tiempo, Juanmi (34′) anotó el 2-2 parcial.

En el complemento, el delantero Borja Iglesias (50′) dio vuelta el resultado en favor de los españoles, mientras que Juanmi apareció nuevamente para el 4-2 a los 53 minutos.

No obstante, el forastero no bajó los brazos y buscó descontar, lo que consiguió casi en el final del compromiso por intermedio de Tony Ralston (87′).

Gracias a este resultado, el Betis es líder del Grupo G con sus primeros 3 puntos, al igual que el Bayer Leverkusen de Charles Aránguiz, que hoy venció 2-1 al Ferencváros.

El conjunto de Pellegrini y Bravo volverá a la cancha el próximo domingo (13:30 horas), cuando reciba al Espanyol por la quinta fecha de LaLiga.

El mediocampista chileno Charles Aránguiz jugó el segundo tiempo del partido en que el Bayer Leverkusen derrotó 2-1 como local al Ferencváros, por la primera fecha del Grupo G de la UEFA Champions League, mismo grupo de los béticos de Bravo.

Ryan Mmaee puso la sorpresa y el 1-0 para la visita a los 8 minutos de juego, pero el argentino Exequiel Palacios (37′) marcó la paridad antes de irse al descanso.

A los 50 minutos, Aránguiz ingresó al campo por Palacios, con el fin de darle mayor control de la pelota a los germanos. Tras esto, Florian Wirtz (69′) marcó el gol de la victoria.

Con este resultado, Leverkusen y Betis, los cuadros en los que militan los chilenos lideran el Grupo G con 3 puntos por cada escuadra.

El equipo de Aránguiz volverá a ver acción el próximo domingo a las 10:30 horas, cuando visite al Stuttgart por una nueva jornada de la Bundesliga de Alemania.

⏰ FULL TIME!⏰

Which result did you enjoy most? 🤔#UEL

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) September 16, 2021