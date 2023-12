El dardo de Claudio Bravo contra Eduardo Berizzo tras final de su ciclo: “El tiempo te da la razón”

El destacado arquero nacional, Claudio Bravo, volvió a referirse a su ausencia en la Selección Chilena en la época de Eduardo Berizzo, quien no lo convocó durante todas las Clasificatorias.

Tras participar de una actividad organizada por la Universidad Andrés Bello, el guardameta abordó con la prensa el fin del ciclo del Toto, el cual culminó en noviembre pasado tras el empate sin goles frente a Paraguay.

Al respecto, el guardameta del Real Betis aseguró que el proceso “no fue lo que se esperaba ni se dio el desempeño que todos queríamos para poder llegar al desafío que es poder meter a Chile en una copa del mundo”.

Consultado sobre si piensa que hubo falta de respeto de parte del cuerpo técnico de Berizzo, el futbolista de 40 años apuntó que “no sé. Mi carrera habla por sí sola. No tengo por qué decir si hubo falta de respeto o no”, aunque aprovechó de lanzar un dardo.

“Las carreras de ambos hablan por sí solas, el cómo salió uno y el cómo sigue otro. Creo que no me tengo que referir más a ese episodio, cada uno sabe dónde aprieta el zapato y cómo hace sus cosas dentro del fútbol. Al final el tiempo te da la razón”, agregó.

Claudio Bravo y su posible regreso a La Roja: “Me siento tranquilo”

Acerca de un posible retorno a La Roja, Bravo recalcó que “siempre he sido claro y he querido contribuir y ayudar. Para estar en una selección tu nivel tiene que ser alto, si no tienes la posibilidad de estar, no es una determinación que vaya por mi cuenta”.

“Hoy me siento tranquilo, satisfecho y orgulloso por lo que me ha tocado vivir a lo largo de estos años en la selección”, añadió.

“A futuro, si se da la posibilidad, creo que seguiré pensando exactamente igual, intentando ayudar desde donde me toque hacerlo”, sentenció.

Síguenos en