El portero chileno del Real Betis, Claudio Bravo, se refirió a la posibilidad de volver a vestir la camiseta de Colo Colo, elenco donde se formó y militó hasta el 2006.

En conversación con TNT Sports, el ex FC Barcelona y Manchester City dijo que “siempre está el pensamiento del fútbol chileno en sí. Me tocó vivir toda mi etapa formativa en Colo Colo y desenvolverme como profesional ahí”.

“Yo siempre he estado abierto a la opción de volver, nunca cierro las puertas de ningún lugar, y el tiempo dirá donde toca estar”, agregó.

Sobre la opción de retornar al Cacique, el oriundo de Viluco afirmó que “si me toca estar en Colo Colo en el futuro, feliz de volver y dar una mano. Donde me ha tocado estar he sido super profesional, y lo haría más aún en un lugar donde me conocen y viví una gran etapa de mi carrera”.

“Dependerá del momento, de la gente que esté a cargo y si quieren que yo vuelva. Ahora, si no estuviera en condiciones físicamente, pensaría si corresponde regresar”, señaló.

En relación al complicado momento que atraviesan los albos, Bravo manifestó que “no me imagino a Colo Colo en la B porque nunca los he visto en esta situación. Como colocolino no se te pasa por la cabeza verlos en un momento tan expuesto como el de hoy”, dijo.

“A mí me tocó estar en un momento del club donde la situación era muy precaria. Éramos un grupo joven que lo único que aspiraba era salir campeón. No teníamos ni agua caliente, pero habían ganas de sacar al equipo adelante”, apuntó.

Por otro lado, el meta de la Roja aseguró además que le gustaría ser DT de la selección chilena. “Me encantaría ser técnico y dirigir a la selección. Necesito mucha preparación y hacer un camino largo y poder estar ahí. He tenido la vivencia y el recorrido, junto con la posibilidad de compartir con grandes técnicos y jugadores. Además, he logrado éxitos en clubes y selección, entonces me pregunto, ¿por qué no puedo estar ahí?”, aseveró.