¿Se queda un año más en Europa? La llamativa respuesta de Claudio Bravo al ser consultado sobre su futuro

El arquero nacional Claudio Bravo se refirió a su futuro en el fútbol profesional, donde ha tenido una exitosa carrera que lo ha llevado a competir en grandes equipos de España e Inglaterra.

En entrevista con el sitio oficial del Real Betis, club en el que está cumpliendo su tercera temporada, el guardameta fue consultado sobre su continuidad en la institución andaluz.

Respecto a si tiene una decisión tomada, el bicampeón de América señaló que “no me apresuro absolutamente a nada, tengo una edad (40) en que soy un privilegiado dentro de mi trabajo, pero eso lo determina el cuerpo y también la cabeza, si funciona y quiere plantearse objetivos y desafíos”.

“Si toca seguir, bien, si toca irme para casa, también. Mientras me sienta útil y en forma para competir puedo continuar”, agregó.

“Si pasa lo otro…”

El formado en Colo Colo no se quedó ahí y afirmó que “si pasa lo otro (no continuar en el Betis), me voy feliz a casa a disfrutar de la familia, de todo lo que he conseguido en mi carrera que no ha sido menor, y no pasa absolutamente nada. Sin despedidas, sin nada. Tal y como empecé, en silencio, terminaré mi carrera”.

Por ahora, Bravo no ha dado luces sobre si pretende tener un último periplo en el fútbol chileno antes de finalizar su etapa como jugador, donde muchos hinchas albos sueñan con que vuelva a vestir la camiseta del cuadro en el que debutó como profesional en 2003.

Por ahora, el arquero se centrará en el crucial choque que tendrá su elenco por la fecha 35° de La Liga española, el cual será el próximo domingo 21 de mayo a las 15:00 horas ante el Sevilla en una nueva versión del clásico de Andalucía.