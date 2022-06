¿Se retira o se mantiene? Esto dijo Claudio Bravo sobre su futuro con La Roja

En medio de sus vacaciones en Chile, el arquero de la selección nacional y el Real Betis, Claudio Bravo, se dio tiempo para aclarar cuál será su rol en esta nueva etapa en La Roja, la que es comandada por Eduardo Berizzo.

Tras realizar una clínica de porteros para niñas, niños y jóvenes, el formado en Colo Colo habló en un punto de prensa sobre su participación en el proceso del Toto, quien tiene como gran objetivo el Mundial del 2026.

En ese contexto, el bicampeón de América manifestó que “es bien claro, si uno sigue haciendo bien las cosas en tu club, lógicamente se abren las posibilidades de seguir compitiendo al más alto nivel, ya sea compitiendo en Europa o jugando una nueva final o disputando más partidos dentro de la selección”.

“Pero eso lo determina lo que hagas tú en tu equipo y cómo te estás desempeñando”, comentó.

Consultado sobre qué opinión tiene respecto a Berizzo, Bravo destacó que “Eduardo tiene conocimiento del fútbol chileno, de todo lo que se mueve dentro de la selección. Conoce también muy bien a muchos jugadores, porque los tuvo en la etapa de Marcelo Bielsa”.

En cuanto a lo que deparará su futuro, tras renovar su vínculo con el Betis por una temporada más, el meta de 39 años dijo que “lo primero es disfrutar donde estoy, de las cosas positivas que te da el trabajo”.

“Esto no tiene más secretos que dedicarse de lleno, ser más profesional que nunca. Las cosas se dan de forma natural. He tenido la fortuna que todo se me ha dado de manera positiva, pero siempre ligado al trabajo y la constancia y eso me ha significado conseguir logros”, sentenció.