La irónica publicación de Claudio Bravo tras triunfo del Betis: “Gracias por las imágenes de hoy”

Tras su buena actuación en la penúltima fecha de LaLiga de España, Claudio Bravo compartió una irónica publicación en redes sociales, después de no haber sido captado en ninguna de las fotografías que compartieron desde su equipo, el Real Betis.

La aparente molestia del histórico portero de La Roja se podría deber a que, durante esta jornada de domingo, el Betis logró una importante victoria frente al Girona por 1-2, sentenciando su clasificación a la próxima edición de la Europa League.

Si bien el guardameta tuvo un espectacular desempeño, en las redes sociales de la institución verdiblanca no subieron ninguna foto del portero nacional.

Frente a esta situación, Bravo compartió una captura de un fondo negro y “agradeció” al Betis por las fotografías del encuentro. “Objetivo logrado, muchas gracias por las imágenes de hoy… Acá una imagen del partido“, fueron las palabras que utilizó.

En ese sentido, desde el club no se refirieron al tema. Por su parte, uno de los seguidores del guardameta comentó su ironía. “Parece que no carga el video, capitán”, escribió, a lo que Claudio Bravo contestó que “no hay fotos y menos va a ver un vídeo. Pero no pasa nada. Seguimos remando”.

Sin embargo, con el pasar de los minutos, el portero chileno optó por eliminar la publicación de sus redes sociales.

Revisa la publicación aquí: