El ex jugador y actual entrenador de 80 años, Hernán Clavito Godoy, analizó su carrera en el fútbol chileno y el presente del campeonato nacional, en medio del retorno de los campeonatos de la Primera A y Primera B.

En entrevista con AS, el estratega enfatizó en que desde hace un tiempo importante que no recibe ofrecimientos para volver a dirigir en el ámbito profesional, debido especialmente a la paralización de las categorías menores del balompié nacional.

“(Ahora) dicto cursos de entrenadores, he recorrido todo Chile, de Arica a Punta Arenas, con el Pollo (Leonardo) Véliz y Marco Cornez”, detalló el ex atacante, cuyo último equipo fue San Marcos de Arica en la temporada 2018.

Aquí, fue consultado sobre su mayor alegría en los más de 47 años que lleva dirigiendo en el fútbol chileno, desde que comenzara como DT en Audax Italiano en 1974.

“El haber trabajado en más de 20-25 clubes, haber sido jugador profesional, que era mi sueño de niño, y no he parado. Jugué en el extranjero, dirigí en distintos países”, dijo.

“Fui a Indonesia, Vietnam. He hecho cursos para entrenadores en Italia, Francia. No tengo nada que envidiarles a otros colegas como Bielsa, Sampaoli o Sulantay, que son buenos entrenadores”, agregó Clavito.

Además, catalogó el nivel del actual campeonato como “malo, bajísimo. Es por lo que digo (que) vienen jugadores extranjeros malos. Tienen que aparecer más jugadores nacionales. Si no, Chile se va a acabar. El Vidal, el Alexis, y después no van a tener. Entonces, mejor que no clasifiquemos al Mundial”.

La crítica a los representantes

Además, el ex delantero confirmó que no tiene representante para negociar su llegada a los clubes, a quienes culpó de “echar a perder el fútbol de nuestro país, porque los dirigentes chilenos han aceptado que jueguen cinco extranjeros por equipo. Eso impide que aparezcan nuevos valores, que con 16, 17, 18 años ya tienen que estar jugando”.

“El representante y el club mandan en el camarín, y no el entrenador. Entonces, yo me he rebelado contra eso. Lo que yo no acepté es que, en varios clubes, dirigentes y periodistas quisieron hacerme los equipos, no les aguanté”, añadió.

Finalmente, Clavito fue enfático en decir que los representantes “se han adueñado de los clubes”.