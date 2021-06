El Club Orión de Tegualda es otro de los afortunados beneficiados con la campaña de Arauco “Roja por fuera y verde por dentro”, que entregó una serie de indumentarias recicladas usadas por los cracks de la Selección Chilena a equipos locales.

Fundado el 3 de diciembre de 1953 por trabajadores del ferrocarril, el club ha levantado una veintena de copas en todas las categorías.

“Como club deportivo, es como una familia”, cuentan sus jugadores. La mayoría llegó ahí gracias a las experiencias de sus propios familiares.

Luis Alvarado, profesor y representante del Club Orión, dice que la iniciativa le parece “maravillosa” porque “trae la ilusión y la Selección a estos lugares que son apartados. El hecho de que venga esa ropa de un jugador, Gary Medel, Vidal, la misma Endler…”.

Es “muy noble el hecho de la campaña de utilizar esa ropa y poder enviarla a personas que en algún momento sueñan con un jugador, que esa ropa no está ocupando un estante en estos momentos, no se está apolillando, no está generando contaminación, muy por lo contrario, está generando vida, y esa vida llega hacia una persona que tiene muchas ilusiones, muchos sueños”, agrega.

Luis conversará con Leonardo “Pollo” Véliz en el segundo capítulo del podcast #LaRojaMásVerde, que se transmitirá la noche de este martes en las plataformas digitales de CHV Noticias, después del partido de Chile contra Bolivia.

Juégatela por tu cancha

Tras esta iniciativa, la forestal Arauco también está impulsando la campaña “Juégatela por tu cancha”.

En rojasustentable.cl los equipos pueden descargar un manual para el hincha sustentable con jugadas simples y prácticas, y participar por la renovación de la cancha de su barrio.

El premio mayor contemplará equipamiento deportivo realizado a partir de material reciclable, puntos limpios de reciclaje, bancas de madera y un monto abierto que permita implementar soluciones específicas que surjan de la propia comunidad.

El gerente corporativo de Personas y Sustentabilidad de Arauco, Charles Kimber, destacó que “en estos tiempos complejos, queremos ser un aporte real y concreto para las comunidades y sus hinchas. Por eso, a través del desafío ‘Juégatela por tu cancha’ queremos incentivar a que equipos a lo largo de todo Chile se comprometan a jugársela por el planeta. Se trata de mostrar que, con simples acciones, es posible generar un positivo impacto para enfrentar el cambio climático”.