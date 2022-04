Colo Colo arriesga 10 puntos de castigo si se comprueba entrega de tickets a hinchas en duelo con la UC

Durante el reciente domingo 24 de abril, por la décima primera fecha del Campeonato Nacional, Colo Colo y Universidad Católica igualaron 1-1 en el Estadio San Carlos de Apoquindo.

No obstante, el partido no estuvo exento de polémicas. No solo los dirigidos por Rodrigo Valenzuela arriesgan sufrir castigos por los incidentes que marcaron el duelo, sino que también los adiestrados por Gustavo Quinteros podrían verse afectados.

Lo anterior, teniendo en cuenta que las cámaras de la transmisión oficial captaron la presencia de hinchas del Cacique en la tribunal preferencia de San Carlos de Apoquindo, algo que no estaba contemplado ya que no se vendieron entradas destinadas a fanáticos visitantes.

“Investigaremos cómo accedieron a los tickets que les permitieron entrar al recinto o quiénes se los proporcionaron. Al equipo local se le entregaron 50 tickets de cortesía, recayendo en ellos la responsabilidad de distribución de estos“, indicó la UC mediante un comunicado.



Lo anterior, queda plasmado en el Código de Procedimiento y Penalidades de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), que en su artículo número 66, sanciona el otorgamiento de entradas para cualquier clase de partidos a simpatizante so adherentes de la institución.

Si es que la situación se lograra comprobar, “el club perderá 10 puntos de los acumulados en el campeonato“, dice el Código de Procedimiento y Penalidades.

Sin embargo, todo dependerá si es que el directorio del ente rector del fútbol nacional realiza o no la denuncia para investigar los antecedentes del caso.

Es relevante mencionar que no es la primera vez que sucede algo así en presente torneo. En el choque entre Colo Colo y Unión Española, hubo más de mil fanáticos albos, pese a que el cuadro hispano haya restringido la venta de entradas para hinchas visitantes.

Sin embargo, lo anterior sucedió debido a un fallo de la ticketera encargada de la distribución de los boletos, lo que significó que la directiva de UE diera las explicaciones correspondientes ante el Tribunal de Disciplina.