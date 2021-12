(Agencia UNO) – Estadio Seguro dio a conocer el listado con los 10 equipos del fútbol profesional chileno, de Primera A y Primera B, que más público llevaron a los estadios este 2021 jugando como local.

El ranking lo lidera Colo Colo con cerca de 150 mil asistentes al Estadio Monumental, seguido de lejos por Universidad Católica, que suma poco más de 50 mil espectadores.

El tercer y cuarto puesto lo ocupan dos equipos del ascenso, Deportes Iquique y Deportes Temuco, mientras que Universidad de Chile no aparece en el Top Ten.

Además, los albos lideran ampliamente la lista de los partidos con mayor asistencia, en donde el premio mayor se lo lleva el clásico ante los “cruzados” del 14 de octubre.

De acuerdo a lo informado por Estadio Seguro, un total de 884.909 personas asistieron a todos los torneos del fútbol profesional chileno el año 2021.

Equipos que más público llevaron a los estadios este 2021:

1° Colo Colo: 147.753 espectadores, con un promedio de 16.417 por partido.

2° Universidad Católica: 52.353 espectadores, con un promedio de 5.817 por partido.

3° Deportes Iquique: 33.845 espectadores, con un promedio de 4.231 por partido.

4° Deportes Temuco: 42.051 espectadores, con un promedio de 4.205 por partido.

5° Santiago Wanderers: 37.547 espectadores, con un promedio de 4.172 por partido.

6° Coquimbo Unido: 27.632 espectadores, con un promedio de 3.947 por partido.

7° Everton: 34.790 espectadores, con un promedio de 3.866 por partido.

8° Deportes La Serena: 25.585 espectadores, con un promedio de 3.655 por partido.

9° O’Higgins: 28.190 espectadores, con un promedio de 3.524 por partido.

10° Fernández Vial: 39.132 espectadores, con un promedio de 3.261 por partido.

Los 10 partidos con mayor cantidad de público:

1° Colo Colo vs. U. Católica (14 de octubre): 27.090 espectadores.

2° Colo Colo vs. Huachipato (9 de octubre: 26.299 espectadores.

3° Colo Colo vs. D. Melipilla (10 de noviembre): 22.421 espectadores.

4° Colo Colo vs. U. Española (28 de noviembre): 22.157 espectadores.

5° Colo Colo vs. S, Wanderers (6 de noviembre): 21.264 espectadores.

6° U. Católica vs. Ñublense (18 de noviembre): 14.389 espectadores.

7° Everton vs. U. Católica (4 de diciembre): 12.221 espectadores.

8° D. Temuco vs. D. Copiapó (6 de diciembre): 11.933 espectadores.

9° D. Antofagasta vs. Colo Colo (4 de diciembre: 10.000 espectadores.

10° Colo Colo vs. Ñublense (30 de septiembre): 9.999 espectadores.