Top 100: Escudo de Colo Colo fue elegido entre los más lindos del mundo por prestigioso medio

Un chileno en el top 100. Así pueden sacar pecho los hinchas de Colo Colo luego de que un pretigioso medio incluyera el escudo de los albos entre los más lindos del mundo.

La revista Four Four Two elaboró un particular ranking de las insignias ideales “para adornar las equipaciones del fútbol de clubes”, donde el cacique se llevó una mención.

El elenco de Macul es el único sudamericano sacando a elencos brasileños y argentinos, lo que no deja de llamar la atención si se tiene en cuenta que hay logos de instituciones que ya no existen a nivel profesional.

Al mencionar al popular, el medio sostuvo que “Colocolo fue un indígena chileno que luchó por la causa mapuche en la Guerra de Arauco, cuando los ocupantes españoles se enfrentaron con los chilenos en el siglo XVI. Ahora es un ícono del mejor equipo de fútbol de su país”.

“El retrato adorna las camisetas de Colo Colo desde hace 70 años. El blanco de la diadema representa el color de la camiseta del club, mientras que el azul y el rojo del diseño son guiños a los colores nacionales de Chile. Incluso si nunca los has visto jugar, conoces el logo”, agregaron.

Si bien aclararon que el lista está en orden alfabético “porque elegir entre bonitas chapas es un delito”, Four Four Two insistió en que el escuado del actual campeón del Campeonato Nacional “se ha convertido en un favorito de culto en el fútbol mundial”.

El ranking incluye a gigantes mundiales como Liverpool, Milan, Benfica, River Plate, Barcelona, Bayern Múnich y Boca Juniors, entre otros.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Colo Colo volverá a saltar a la cancha este jueves 14 de septiembre, día en que se medirá a partir de las 19:00 horas a Deportes Copiapó en un partido pendiente por la Fecha 16° del Campeonato Nacional.

El encuentro se disputará en el Estadio Monumental y será arbitrado por Juan Sepúlveda.

