Colo Colo buscará dar el golpe ante Boca Juniors para soñar con una clasificación en Copa Libertadores

Colo Colo vs Boca Juniors se disputará este miércoles en el Estadio Monumental

Este miércoles Colo Colo saltará al campo del Estadio Monumental con una difícil misión: vencer a Boca Juniors para hacerse con la cima del Grupo F, en encuentro válido por la tercera fecha de la fase zonal de la Copa Conmebol Libertadores.

Los albos, que vienen de imponerse por la mínima ante Monagas de Venezuela, buscarán olvidar las atribuladas semanas que han vivido a causa de la conducta de su hinchada al interior de su estadio y un nivel futbolístico que deja más certezas que dudas.

En esta oportunidad, el técnico Gustavo Quinteros tiene varias dudas para armar el once inicial, ya que el ariete Marcos Bolados salió lesionado del último partido ante Unión La Calera por el Campeonato Nacional. Mientras que la presencia de Brayan Cortés en el arco no es segura, tras dos partidos de suplencia por una supuesta indisciplina interna, que no ha sido confirmada ni descartada por el club.

En frente tendrán a un cuadro Xeneize que viene armándose, con un nuevo entrenador que aún busca ajustar sus piezas. En la pasada fecha de la Libertadores, los de Jorge Almirón vencieron por 2-1 a Deportivo Pereira en La Bombonera, asegurando -de momento- el primer puesto del grupo junto al propio Colo Colo, ambos cuadros con cuatro puntos e idéntica diferencia de gol (+1).

De esta forma, tanto Colo Colo como Boca Juniors deberán salir a buscar los tres puntos para comenzar a asegurar una potencial clasificación a la siguiente ronda del certamen continental.

El partido comenzará a las 20:00 horas de Chile continental en el Estadio Monumental, reducto que contará con aforo limitado tras los hechos de violencia registrados ante Monagas en la fecha pasada.