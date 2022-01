Este jueves 27 de enero, Chile recibirá a las 21:15 a la Selección de Argentina en Calama, en un partido clave para La Roja en las Clasificatorias al mundial de Qatar 2022.

La previa ha estado marcada por los casos COVID-19 que han afectado a ambas escuadros, no obstante, tras la llegada de la albiceleste a suelos nacionales, una nueva polémica se desató tras una publicación en particular en redes sociales.

El excéntrico portero de los dirigidos por Lionel Scaloni, Emiliano Martínez, publicó un emoticón de vómito junto a una bandera chilena en los controles de las autoridades chilenas en el aeropuerto.

Según se puede apreciar en los videos, el Dibu comenta: “Y bueno, como siempre… ¡Quilombo, quilombo!”. Ya en el segundo registro, muestra a un perro de la PDI oler las pertenencias del equipo trasandino. “¡encontró un Sugus, encontró un Sugus!”, dijo Martínez.

Lo anterior generó las risas entre los fanáticos argentinos, quienes respaldaron al portero argentino que ya se ha transformado en ídolo tras su gran actuación en la Copa América 2021 llevada a cabo en Brasil.

No obstante, los hinchas chilenos también hicieron lo suyo. Las últimas fotografías del arquero argentino tienen entre 500 y máximo 3 mil comentarios. Sin embargo, su última publicación ya supera los 8 mil ya que cientos de chilenos comenzaron a insultar al guardameta.

“Sobrevalorado, mantequilla en sus manos, invento de arquero de los argentinos, queso chanco” y emoticones de vómitos fueron los comentarios más livianos que recibió.

