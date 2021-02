Este viernes la Conmebol dio a conocer la programación de la quinta y sexta fecha de las Clasificatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022, que se reanudarán el próximo mes.

La selección chilena se medirá el jueves 25 de marzo ante Paraguay a las 21:30 horas en el Estadio Nacional, en lo que será el debut oficial del uruguayo Martín Lasarte en el banco de la Roja.

Cinco días después el combinado nacional se enfrentará a Ecuador, desde las 17:00 horas de Chile en el Estadio Atahualpa de Quito.

Tras las primeras cuatro jornadas del largo camino hacia la próxima Copa del Mundo, el seleccionado nacional se ubica en el sexto lugar con cuatro puntos, cosechando un triunfo, un empate y dos derrotas. El líder es Brasil, con 12 unidades y campaña perfecta.

La programación de las Clasificatorias:

Quinta fecha

Jueves 25 de marzo

Bolivia vs. Perú, 16:00 horas. La Paz

Venezuela vs. Ecuador, 19:00 horas. Caracas

Chile vs. Paraguay, 21:30 horas. Santiago

Viernes 26 de marzo

Colombia vs. Brasil, 19:00 horas. Barranquilla

Argentina vs. Uruguay, 21:00 horas, Santiago del Estero

Sexta fecha

Martes 30 de marzo

Ecuador vs. Chile, 17:00 horas. Quito

Paraguay vs. Colombia, 19:15 horas. Asunción

Uruguay vs. Bolivia, 19:30 horas. Montevideo

Brasil vs. Argentina, 21:30 horas. Recife.

Perú vs. Venezuela, 22:00 horas. Lima