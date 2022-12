“La estrella del Rey ya ilumina el cielo”: Conmebol brindó sentido homenaje a Pelé tras su deceso

Tras conocerse el lamentable fallecimiento a los 82 años de Edson Arantes do Nascimento, reconocido mundialmente como Pelé, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) le brindó un homenaje en sus sociales.

En particular, a través de su cuenta de Twitter, el mayor ente del fútbol sudamericano escribió “La estrella del Rey ya ilumina el cielo, los 10 primeros, el jugador con más Mundiales”, agradeciéndole así toda la magia que mostró en las canchas de este continente el astro brasileño.

“Gracias por poner a Sudamérica en la cima. Te extrañaremos. Siempre brillarás en nuestros corazones. Gloria eterna al Rey“, finalizaron.

Recordemos que “O rei” jugó durante 18 años en el Santos de Brasil, donde se coronó campeón de todos los torneos posibles, ganando la Copa Libertadores, el Torneo Paulista, la Serie A del país brasileño, la Copa Intercontinental, la Supercopa y la Copa Rio-Sao Paulo.

Já ilumina o céu a estrela do Rei, o primeiro 10, o jogador com mais Copas do Mundo. Obrigado por colocar a América do Sul no topo.

Sentiremos saudades. Sempre brilharás em nossos corações.

Glória Eterna ao Rei 👑#PeléEterno pic.twitter.com/y6GhMJVhDM

