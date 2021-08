El mediocampista del Inter de Milán, Arturo Vidal, publicó en sus redes sociales una fotografía viajando a Chile junto a su preparador físico, Juan Ramírez.

“Allá vamos Chile”, comentó Vidal en la fotografía que es publicada en medio de la polémica entre la Conmebol y las principales ligas de Europa: la mayor parte de jugadores sudamericanos no podrán viajar a disputar las eliminatorias para el mundial de Qatar 2022.

“La Liga Nacional Profesional Serie A anuncia que con motivo de la ventana FIFA de septiembre de 2021, apoyará la decisión de sus clubes de no liberar a los jugadores convocados por las selecciones nacionales para jugar en los países a los que deben regresar”, indicó el comunicado de la Serie A.

Lee también: Poyet y opción de dar un paso al costado: “Vamos a ver qué es lo mejor para Católica”

Hace unos días atrás, Vidal se refirió a la situación y aclaró todas las dudas: “ahí estaré con las mismas ganas y corazón de siempre”, escribió en Instagram.

De esta manera se confirma que Vidal será pieza fija en el andamiaje de Martín Lasarte para los cruces del 2, 5 y 9 de septiembre con el ‘Scratch’ (en Santiago), el ‘Tri’ (en Quito) y los ‘cafeteros’ (en Barranquilla), respectivamente.

Vidal no es el único que estuvo dispuesto a desafiar a la serie A. En medio de una transmisión en vivo por Twitch, Gary Medel confirmó que estará presente en la triple fecha. “Yo sí voy, sí voy, sí voy, y si me dicen que no, voy igual no más y qué pasa”, afirmó el Pitbull. Posteriormente, añadió: “no hay transe, cabros”.