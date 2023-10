Sin Chile: Conmebol confirma que Argentina, Paraguay y Uruguay serán sedes del Mundial 2030

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, confirmó que los primeros partidos del Mundial del 2030 se disputarán en Sudamérica, aunque no en Chile, como estaba presupuestado en un principio.

El líder del ente rector del fútbol continental indicó que Argentina, Paraguay y Uruguay serán las sedes de algunos encuentros de la histórica cita.

“Juntos lo logramos. Va a comenzar el Mundial del 2030 en Uruguay. Se va a inaugurar también en Argentina y Paraguay y de aquí vamos a Europa, donde se van a jugar los otros partidos y la final”, señaló el mandamás en conferencia de prensa.

Sobre la ausencia de nuestro país, Domínguez señaló que “es cierto que en esta oportunidad no está Chile, lo cual no significa que no vamos a trabajar para que Chile le encontremos algo de esta talla también”.

“Es una decisión que toma FIFA, no nosotros. Nosotros podemos proponer y ellos son quienes determinan cómo y qué”, agregó.

Por ahora, no está claro el formato, fechas ni estadios del certamen que conmemorará los 100 años de la Copa del Mundo, aspectos que serán ratificados en los próximos meses.

En ese sentido, la FIFA confirmó que Marruecos, España y Portugal son la única candidatura y que albergarán la cita del 2030.

De esta forma, seis países de tres continentes distintos organizarán el Mundial, decisión que se tomó “habiendo tenido en cuenta el contexto histórico de la primera Copa”.

FIFA Council takes key decisions on FIFA World Cup™ editions in 2030 and 2034: Morocco, Portugal and Spain joint bid is the sole candidate to host FIFA World Cup 2030™

https://t.co/cKJec1tIE4

— FIFA Media (@fifamedia) October 4, 2023