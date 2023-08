Conmoción por repentina muerte de destacado luchador de la WWE: “Nuestros pensamientos están con su familia”

La lucha libre estadounidense y mundial está de luto. Por la tarde de este jueves se confirmó el fallecimiento de Windham Lawrence Rotunda, más conocido en la WWE como Bray Wyatt.

Fue el mismo Triple H, histórico luchador y actual vicepresidente ejecutivo de relaciones de talento y jefe del área creativa de WWE, quien confirmó la noticia a través de sus redes sociales.

“Acabo de recibir una llamada del miembro del Salón de la Fama de la WWE, Mike Rotunda, quien nos informó de la trágica noticia de que nuestro miembro vitalicio de la familia WWE, Windham Rotunda, también conocido como Bray Wyatt, falleció inesperadamente hoy. Nuestros pensamientos están con su familia y pedimos que todos respeten su privacidad en este momento”, escribió “The Game”.

Just received a call from WWE Hall of Famer Mike Rotunda who informed us of the tragic news that our WWE family member for life Windham Rotunda – also known as Bray Wyatt – unexpectedly passed earlier today. Our thoughts are with his family and we ask that everyone respect their…

— Triple H (@TripleH) August 24, 2023