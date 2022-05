Cabeza fría, inteligencia y entrenamiento: Los consejos del último ganador chileno de la Maratón de Santiago

Luego de haber estado suspendida por la pandemia durante dos años, este domingo 8 de mayo más de 30 mil atletas participarán en la Maratón de Santiago 2022.

Este evento tendrá su punto de partida en la Elipse del Parque O’Higgins de la comuna de Santiago, y los participantes deberán llegar al recinto a partir de las 07:00 AM de ese día.

CHV Noticias conversó con Roberto Echeverría, último chileno en ganar la Maratón de Santiago a sus 32 años de edad el pasado 6 de abril de 2008, con una marca personal de 2:15:37, lo que le permitió clasificar a los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 (China).

Uno de los mejores corredores en distancias largas de la historia del país, entregó a sus 46 años de edad algunos consejos para los deportistas que participarán en el evento, indicando que la “mente fría” y la hidratación son fundamentales.

Correr con la cabeza fría

Correr inteligente es un concepto clave para el atleta. “A medida que se va dando la carrera te vas posicionando bien. Correr con la cabeza fría significa que la emoción que sientes no te tiene que jugar en contra. Hay tres factores fundamentales, la emoción, la sensación y la adrenalina, y eso se debe controlar”, señaló el deportista.

“Si entrenaste bien, sabes cuanto puedes correr y eso no te puede jugar en contra al seguir al pelotón. Correr con la cabeza fría significa pensar en tí. Si entrenaste bien, la conciencia será un factor clave. Una Maratón no se corre entrenando un par de meses, hay que tener una cuenta de ahorro en el cuerpo para tolerar el sufrimiento que significa. Tienes que tener un control previo a entrar en la competición”, añadió el deportista.

En ese sentido, Echeverría recomienda entrenar corriendo la misma cantidad de kilómetros que se buscará conseguir en la competición, ya que de caso contrario “la persona pueda arriesgarse incluso a morir”, por el esfuerzo irregular que significa.

“Yo vivía las 24 horas para entrenar. La gente comete el error de no asesorarse por un especialista. El ser humano por esencia es competitivo. Por ejemplo, si tu eres físicamente delgado y ves un gordito delante tuyo, dices ‘como me va a aganar’, pero resulta que ese gordito tuvo horas y kilómetros de entrenamiento. Él sabe que tolerará todo el rato corriendo, pero si te pegas un cambio de ritmo para acelerar, mueres. Te podría dar hasta un ataque”, enfatizó.

Ir “de menos a más”

Para Echeverría, otro de los puntos claves en una carrera es ir de menos a más. “Cuando alguien trabaja para una persona común y corriente se recomienda que pueda tolerar un ritmo de base, sacar el promedio de cuanto puede correr en cierta distancia”, explica.

Por otro lado, explica que “la carrera se resume en tres partes. En la primera hay que tolerar un ritmo suave y cómodo. Hay que considerar que muchos no hacen un calentamiento adecuado. Los primeros kilómetros suave y consciente“, asegura.

Luego hay que ir desarrollando la carrera estando atento a lo que se siente. En esta parte del tramo recomienda “apurar el ritmo“, para que tras haber superado los primeros tres cuartos, “con corazón y entusiasmo, jugársela con todo para llegar a la meta”.

Una alimentación rutinaria

Con respecto a los alimentos que se deben consumir, indicó que hay que ser “muy estratégicos”. No obstante, el corredor recomienda no cambiar la rutina. “Hay que tomar un desayuno liviano porque uno tiene autonomía de energía, entonces no tienes porque cambiar la rutina de alimentación. La idea es autoengañar al organismo, porque la energía está de semanas antes”, señala.

“Si uno tiene una rutina preparada de meses atrás, se debe seguir con ella. Ojalá comer algo liviano”, manifiestó. Sin embargo, Roberto reveló una de sus principales particularidades como deportista de alto rendimiento.

“Yo honestamente no me preocupé de la alimentación. Si el día anterior había que comer asado yo comía, porque yo tengo un dicho, nací en esta zona (Cunco, Araucanía) y ‘comí conejo, liebre y perdiz y corrí como jabalí‘, porque yo soy de bajos recursos. Como lugareño precordillerano, me crié en el campo y no tenía los medios de alimentación para un deportista de élite”, reveló.

¿Se debe parar en cada punto de hidratación?

“Para una persona normal que disfruta la Maratón, al menos el 80% de la masa, es ideal parar en cada punto de hidratación, porque el agua es fundamental. El cuerpo humano es 95% de agua, entonces no hay que saltarse la hidratación“, recalcó.

“Si corre la maratón, hasta el kilómetro 20, solo agua, luego los electrolitos porque hay sudoración y quema de minerales, es decir una dosis de Gatorade… aunque tengo un pequeño concepto con ello, porque hoy en día las marcas comerciales aportan puros químicos”, denunció.

¿Cómo respirar?

Para Roberto, la persona siempre tiene que correr de forma natural, ya que todos los organismos, según señala, son diferentes. “Hay algunos que respiran cortito, otros más rápido. La única necesidad es cuando vas cansado tomar la mayor cantidad de oxígenos para el torrente sanguíneo“, precisa.

“Yo recomiendo que traten de respirar lo más normal posible y no cuestionarse si les da una ‘puntada’, ya que eso les avisa que no hay que insistir más. Hay que bajar un poco el ritmo, respirar normal y tomar la mayor cantidad de oxígeno, y la puntada durará 500 metros más y se pasará”, apunta.

¿Cuáles son las distancias de la Maratón de Santiago?

10k: Corrida de Santiago

Se trata de la distancia más corta del recorrido, recomendada para aquellas personas que quieren comenzar en el mundo del running. Es la única distancia que acepta la participación de corredores desde los 16 años.

21k: Medio Maratón

Es la distancia más solicitada por los runners, aunque como requiere un poco más de esfuerzo, es un desafío que puede ser asumido por corredores que ya hayan experimentado distancias como 5k y 10k.

42k: Maratón