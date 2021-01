(Agencia UNO) – El entrenador del Inter de Milán, Antonio Conte, admitió que debió ser duro con el mediocampista chileno Arturo Vidal luego de sus irregulares últimas presentaciones por la Serie A, pero aclaró que lo hace buscando “lo mejor para el jugador”.

El King tuvo un opaco desempeño en la goleada neroazzurra sobre el Crotone y luego ingresó sobre el final, en los 80’, en la caída del elenco lombardo ante la Sampdoria en el Luigi Ferraris.

Consultado por el volante nacional, el técnico italiano declaró que “Vidal entrenó de la manera correcta, con mucha atención, ganas y determinación. Sabes muy bien que a veces con él alterno de manera cercana y de manera fuerte”.

Luego, Conte reconoció que “he tenido que darle un palo (a Vidal), porque a veces tengo que hacerlo, usar el bastón. Pero siempre para mejorar. Porque quiero lo mejor para el jugador, para el equipo y para que la situación mejore”.

“Arturo me conoce muy bien, sabe que si hay alguna cosa que no me gusta o no me ha gustado, no soy de los que no da la cara sin decir nada”, sentenció.

Inter de Milán tendrá este domingo un duro desafío por el torneo al visitar a AS Roma, un duelo donde Vidal asoma como titular tomando el lugar de Danilo D’Ambrosio, que será baja por lesión.

El cuadro donde también milita Alexis Sánchez es sublíder de la clasificación en la Serie A con 36 puntos, a uno del puntero AC Milán.