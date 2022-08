El controversial festejo de una tenista de 16 años con su padre y entrenador

Si bien su brillante triunfo en el US Open es el hecho a destacar de Sara Bejlek, hay otra situación que ocurrió solo minutos después de este logro y que se transformó en una verdadera controversia en redes sociales.

La tenista checa de 16 años consiguió un gran debut al vencer a su contendora Heather Watson en la primera ronda del evento deportivo. Sin embargo, para celebrar el resultado del partido, acudió a saludar y festejar con su padre, quien la observaba entre el público.

Lo que atrajo la atención de este hecho, es que el hombre abrazó efusivamente a su hija y le dio diversos golpes en su trasero. Pero eso no es todo, ya que después se besaron en la boca.

Por otro lado, el mismo saludo se repitió entre la joven deportista y su entrenador, quien también le dio un abrazo y le tocó varias veces sus nalgas.

Tal como se mencionó, el video de esta situación rápidamente se volvió viral en Twitter, donde usuarios y usuarias entregaron sus apreciaciones.

Hubo quienes cuestionaron el actuar de ambos sujetos, asegurando, por ejemplo, que “no parece ser para nada normal. WTA (Women’s Tennis Association – Asociación de Tenis Femenino) debería enviar a alguien para que hable con la chica, solo para asegurarse de que todo esté bien“.

Well I don't know the Czech culture, but this doesn't seems normal at all, @WTA should send somebody to talk to the girl, just to make sure things are ok

— Ruth VB (@Ruth_GB11) August 27, 2022