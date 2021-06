(CNN Brasil) — Los partidos de la Copa América en Brasil serán en los estados de Mato Grosso, Río de Janeiro, Distrito Federal y Goiás, según el anuncio que hizo este martes el ministro de Asuntos Civiles, Luiz Eduardo Ramos, en Twitter.

El ministro también confirmó que los partidos se jugarán sin público.

Confirmada a Copa América no Brasil. Venceu a coerência! O 🇧🇷 que sedia jogos da Libertadores, Sul-Americana,sem falar nos campeonatos estaduais e brasileiro, não poderia virar as costas para um campeonato tradicional como este. As partidas serão em MT, RJ, DF e GO, sem público.

— Ministro Luiz Ramos (@MinLuizRamos) June 1, 2021