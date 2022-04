Copa Libertadores: Universidad Católica debutó con derrota ante Talleres en Argentina

(Agencia UNO) – Universidad Católica firmó este miércoles un opaco debut en la Copa Libertadores 2022 al caer por la cuenta mínima en su visita a Talleres de Córdoba, dejando muchas dudas en su funcionamiento tras el duelo por el Grupo H jugado en el Estadio Mario Alberto Kempes.

Con el traspié, los cruzados se estacionaron en el tercer puesto de la tabla sin unidades y -1 de diferencia de gol. El líder es Flamengo con tres puntos y +2, Talleres es segundo con los mismos tres y +1, mientras que Sporting Cristal cierra la zona sin positivos y -2.

Pobre partido del elenco que dirige Cristian Paulucci al otro lado de la cordillera. No se generó ninguna opción a fondo para anotar, demostrando así la clara falta de ideas y de juego asociado en el torneo más importante de clubes a nivel Sudamericano.

No obstante, los locales, pese a no proponer mucho ante su gente, se las arreglaron para desnivelar casi en la media hora del primer lapso, lo que fue suficiente para sonreír en el estreno copero. La única cifra de la brega llegó a los 24 minutos. Tras un centro, la defensa cruzada no pudo despejar y Héctor Fértoli entró solo en el centro del área para empujar la pelota.

⚽️😍 ¡Qué asistencia y definición! @CATalleresdecba se llevó el triunfo ante @Cruzados con esta buena combinación entre Matías Esquivel y Héctor Fértoli. pic.twitter.com/FUoPWAjqUW — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) April 6, 2022

Solo 120 segundos después del gol estuvo muy cerca la T para aumentar el marcador. Tiro de esquina desde la derecha, potente cabezazo de Matías Catalán en el área y Sebastián Pérez se lució con una gran tapada.

🧤 ¡La mejor toma de una tremenda atajada de Sebastián Pérez, el arquero de @Cruzados! pic.twitter.com/I8qMDfWJsy — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) April 7, 2022

La única acción de riesgo que generó la UC fue a los 84 minutos con un zurdazo desde fuera del área de Felipe Gutiérrez, que encontró la buena reacción del golero Guido Herrera.

Por la segunda jornada del Grupo H, el tetracampeón del balompié nacional recibirá el martes 12 de abril a Sporting Cristal de Perú. El cotejo está pactado a las 18:15 horas en el Estadio San Carlos de Apoquindo.