Bombazo: Cristiano Ronaldo deja atrás la alta competencia y ficha por equipo de Arabia Saudita

El delantero portugués Cristiano Ronaldo se convirtió oficialmente en nuevo delantero del Al-Nassr de Arabia Saudita, luego de su tortuosa salida del Manchester United.

La noticia fue dada a conocer por el propio elenco asiático en sus redes sociales, en el que mostraron al astro luso por primera vez con la camiseta de su equipo en una contratación que remece el mercado.

“Haciendo historia. Este es un fichaje que no solo inspirará a nuestro club a lograr un éxito aún mayor, sino que también inspirará a nuestra liga, a nuestra nación y a las generaciones futuras, niños y niñas, a ser la mejor versión de sí mismos”, postearon.

“Bienvenido Cristiano a tu nuevo hogar”, señaló la institución en su cuenta de Twitter.

History in the making. This is a signing that will not only inspire our club to achieve even greater success but inspire our league, our nation and future generations, boys and girls to be the best version of themselves. Welcome @Cristiano to your new home @AlNassrFC pic.twitter.com/oan7nu8NWC

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) December 30, 2022