Con el estadio repleto: Cristiano Ronaldo debutó en triunfó de Al-Nassr por la cuenta mínima sobre Al-Ettifaq

(EFE / CHV Noticias) – Este domingo, Cristiano Ronaldo realizó su debut de forma oficial con la camiseta y la capitanía del Al-Nassr con una victoria por 1-0 sobre Al-Ettifaq en la Súper Liga de Arabia Saudita.

A pesar que el Bicho no pudo hacer su estreno goleador en esta primera fecha, los hinchas de su equipo repletaron el Estadio King Saud University para ver a la máxima estrella en la historia de la institución.

Es más, los miles de seguidores del Al Nassr que llegaron hasta el recinto deportivo, que tiene capacidad para 25 mil personas, se concentraron fuera de las puertas, incluso horas antes del inicio del partido.

De esa forma, los fanáticos hicieron ingreso al interior cantando coros en favor de su equipo. “Hemos querido ser testimonios de este momento histórico en el estadio”, dijo a las puertas del estadio, un aficionado que esperaba que el portugués “marque su primer hat-trick en la liga saudí”.

Por su parte, Abdelrahman, otro seguidor del nuevo equipo del ex Real Madrid y Manchester United, aseguró que las aspiraciones de su escuadra, con CR7, “no se limitan a la liga local”, sino que espera ganar la Champions asiática y disputar el Mundial de Clubes.

En las inmediaciones del estadio, también se desplegaron un gran número de vendedores ambulantes que vendían todo tipo de productos, como camisetas, pañuelos o bufandas, con el nombre y el dorsal de uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol.

“El mercado se ha animado mucho tras la incorporación de Ronaldo. Hay una demanda notable de todos los productos, especialmente la camiseta de Ronaldo”, comentó Moaz, uno de los comerciantes.

Recordemos que a principios de mes, el Al Nassr anunció que la remera de Cristiano Ronaldo se agotó, puesto que más de 5 mil camisetas fueron vendidas en menos de 24 horas. El club se hizo con 2 millones de riales saudíes (casi medio millón de euros) solo con la venta de este producto.

