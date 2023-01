“Hola chicos, nos vemos pronto”: Cristiano Ronaldo ya viaja a Arabia Saudita para ser presentado en el Al-Nassr

Hace algunas horas, el histórico delantero portugués, Cristiano Ronaldo, publicó un video en sus redes sociales, en el que le habla a todos los hinchas del equipo Al-Nassr de Arabia Saudita, donde será presentado mañana como su flamante refuerzo.

En el registro que dejó en sus historias de Instagram, el “Bicho” se observa sobre un vuelo chárter con destino al país asiático. Además, mirando a la cámara dijo “hola chicos, nos vemos pronto”, haciendo alusión a la nueva camiseta que vestirá en su carrera.

Por su parte, el equipo saudí también le ha dedicado diversos tuits al arribo de Cristiano a su plantel. “Todos los ojos puestos en Riad (ciudad de Arabia Saudita) como el más grande del mundo, Cristiano, se dará a conocer con los colores de Al Nassr por primera vez”, escribieron en su cuenta de Twitter.

All eyes on Riyadh as the world's greatest @Cristiano will be unveiled in Al Nassr colours for the very first time 🔥⌛️

Luego, en otro texto que compartieron en la red social, sostuvieron que la presentación de CR7 es “el evento que todos están esperando”. Además, explicaron que todo el dinero recaudado por las entradas será dedicado a “la Plataforma Nacional Ehsan para el Trabajo Caritativo”.

The event everyone is waiting for 🌏

Get your tickets now for @cristiano ‘s official unveiling ceremony 🤩

We all Can’t wait 💛https://t.co/hQz3JtFLJ1

All revenue will be dedicated to Ehsan National Platform for Charitable Work 🙏#HalaRonaldo 💛 pic.twitter.com/2o5NF6V03H

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) January 2, 2023