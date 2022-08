“No asomes ni el flequillo”: El peculiar saludo de Cristina Morales a Gary Medel por su cumpleaños

Un día muy especial es el que está viviendo el futbolista nacional Gary Medel, quien este 3 de agosto cumple 35 años de vida, ocasión ideal para que sus seres queridos le envíen mensajes por las redes sociales.

Una de las que aprovechó la fecha fue su pareja, la periodista española Cristina Morales que posteó un saludo muy peculiar para el seleccionado chileno y referente de La Roja.

A través de una historia en su Instagram, la ibérica reposteó una foto del Bologna, club por el que actualmente juega el defensa, con el siguiente mensaje. “Feliz cumpleaños a la fiera de mi marido”, comenzó.

“Si, este año se felicita así de moderno. Te amamos Pitbull, aunque por las redes mías no asomes ni el flequillo. Pero eso no importa, no tenemos que decirle al mundo entero lo importante que eres para nosotros”, continuó.

Siempre con un toque de humor, Morales finalizó todo reiterando el mensaje inicial, “Felices 35 (quién diría que te pille con 24 para 25 y formaríamos una familia tan bonita). Listo, ya puedes hacer captura y enviarle”, sentenció.

Medel y su pareja se conocieron hace más de 10 años, cuando el bicampeón de América defendía los colores del Sevilla. Desde allí, iniciaron su relación e incluso tuvieron hijos.