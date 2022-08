La crítica que Alexis Sánchez deslizó a chilenos: “Hay un dicho… uno nunca es ídolo en su país”

Este miércoles fue presentado oficialmente Alexis Sánchez en el Olympique de Marsella, luego de un espectacular recibimiento a la ciudad por parte de la hinchada local.

El club francés, dirigido por el croata Igor Tudor, compartió un video de presentación al estilo de superhéroe de Marvel, donde el delantero de la Selección Chilena porta una capa con la bandera nacional y viste la camiseta con la dorsal 70.

🎥 𝗠𝗮𝗿𝘀 𝗦𝘁𝘂𝗱𝗶𝗼𝘀

🎬 𝗘𝗽𝗶𝘀𝗼𝗱𝗲 𝗜𝗫

✍️ « 𝗘𝗹 𝗡𝗶𝗻̃𝗼 𝗠𝗮𝗿𝗮𝘃𝗶𝗹𝗹𝗮 » #BienvenueSurMars 𝗔𝗹𝗲𝘅𝗶𝘀 𝗦𝗮́𝗻𝗰𝗵𝗲𝘇 🛸🇨🇱 pic.twitter.com/wooByhm8sg — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 10, 2022

Junto a esto, el ariete que ha pasado por el Barcelona, el Arsenal, el Manchester United y el Inter de Milán, entre otros, realizó su primera conferencia de prensa con los colores del conjunto francés.

“Es un equipo que tiene mucha historia, el más grande de Francia, el único que ha ganado la Liga de Campeones, pero hace años que no ganan un título. Es un reto para mi poder ganar algo grande. Cuando voy a un lugar es porque quiero ganar“, apuntó.

Asimismo, destacó que “fui al Inter que hacía once años que no ganaba un título y lo ganamos. Aquí hace mucho que no ganan nada, me lo planteo como un reto personal”.

Sin embargo, Sánchez también generó una controversia al deslizar una comparación entre lo que provoca en las hinchadas extranjeras y las chilenas.

“El recibimiento de ayer fue algo lindo. A todas las partes que he ido, fuera de Chile, siempre me han tratado bien. Hay un dicho… uno nunca es ídolo en su país. A veces los chilenos somos así, nunca tratamos de cuidar a lo nuestro, siempre queremos lo de afuera. Me siento muy querido por la gente del extranjero y se siente el cariño, son cosas lindas”, expresó.