En la madrugada de este 2 de abril, el mundo del fútbol nacional se vio impactado por la lamentable noticia del fallecimiento de Leonel Sánchez, ídolo de la U y de la Selección chilena.

En respuesta al triste deceso, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional decretó duelo institucional, estableciendo que se guardara un minuto de silencio en su memoria antes del desarrollo de los partidos del fútbol chileno.

De esta forma, el homenaje se debía respetar antes del encuentro del Clásico Universitario, fijado para la tarde de este sábado en el Estadio San Carlos de Apoquindo, donde los cruzados están de locales contra los azules.

Sin embargo, hubo un momento en el que la barra albiceleste aparentemente habría interrumpido esta instancia con un cántico que repetía “un minuto de silencio para el chuncho que está muerto”.

Lee también Caszely llegó a velorio de Leonel Sánchez y protagonizó emotivo abrazo con esposa del histórico futbolista

Valorez Cruzados, ojalá este acto no quede impune y reciba sanción. #LosCruzados #ClasicoUniversitarioxTNTSports pic.twitter.com/OzZfO9rRXn

Los espectadores del encuentro y usuarios de Twitter rápidamente se pronunciaron al respecto en redes sociales, demostrando su molestia y descontento ante el actuar de la barra.

Lee también Esposa de Leonel Sánchez: “Fue un hombre sencillo y que nunca se le fueron los humos a la cabeza”

“Un minuto de silencio por el chuncho que está muerto”.

Eso cantó “la barra” de la UC durante el minuto de silencio en el homenaje a Leonel Sánchez antes del clásico universitario.

No saben de historia, no saben de respeto, no saben nada. Infelices.

🤬

— Pablo Arteche (@pabloarteche) April 2, 2022