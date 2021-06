Un amargo resultado. El empate 1-1 entre la selección chilena y Bolivia generó una serie de reacciones tanto en los jugadores como en los espectadores, quienes además de alabar el buen juego de la Roja, apuntaron sus dardos contra el arbitraje de Eber Aquino.

A los 68 minutos del encuentro, y con un primer tiempo dominado por los locales en San Carlos de Apoquindo, fue Erick Pulgar el encargado de abrir el marcador a favor de Chile. Sin embargo, y tras una jugada que involucró una dudosa mano de Maripán, Aquino terminó por cobrar un penal a favor de Bolivia que se convirtió en gol en el minuto 78.

La situación terminó por sentenciar el partido, y encender las críticas contra el árbitro que ya era recordado por obviar un penal para Chile ante Uruguay en la primera fecha de las Clasificatorias de Qatar 2022, siendo sometido a una sanción por lo mismo.

Al término del duelo, el capitán Claudio Bravo señaló que el desempeño de la Roja “nos deja esa tranquilidad de demostrar lo que veníamos haciendo hace mucho tiempo atrás, de ver un un Chile agresivo, de presión alta, generando mucho volumen de ocasiones de gol, pocas ocasiones de ellos en nuestro arco salvo por la jugada del penal”.

Según “mi punto de vista, no me parece penal“, dijo. Pero “más extraño aun me parece que nos vuelva a tocar el mismo arbitraje. Tuvimos una situación con él en Uruguay, fue castigado y nos volvió a arbitrar a nosotros. Me parece bastante extraño”, agregó.

Incluso manifestó que “no es casualidad, por eso lo comentamos antes de jugar. Nos parecía raro que nos arbitrara alguien que lo habían sancionado, que no nos había dejado sumar de a 3 por la misma situación que tuvimos hoy, pero el fútbol tiene esto”, concluyó el portero nacional.

Entre las críticas, también estuvo el ex seleccionado chileno Marcelo Díaz, quien mediante Twitter emplazó a la Conmebol por la designación de Aquino. “¿Cómo es posible, que sabiendo los antecedentes e inconvenientes previos con el juez Aquino, nuevamente lo pongan a dirigir un partido de Chile? Mostremos seriedad de una vez por todas, más allá de las capacidades que él tenga“, expresó.

A estas palabras se sumó Iván Zamorano, también ex seleccionado nacional, quien con molestia escribió: “¿Otra vez este mismo ladrón del partido con Uruguay? Aquino no puede ser, más seriedad por favor“.

Críticas que se multiplicaron en redes sociales por parte de los hinchas chilenos.

