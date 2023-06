Dani Alves entrega su testimonio por primera vez desde la cárcel: “Tengo la conciencia tranquila”

Dani Alves se encuentra en la cárcel mientras dure la investigación en su contra tras ser acusado de violar a una joven de 23 años en una discoteca en Barcelona, España.

El futbolista recientemente habló por primera vez con la prensa sobre el caso y recalcó su inocencia.

“No sé si ella tiene la conciencia tranquila, si duerme bien por las noches, pero yo la perdono“, señaló a La Vanguardia, sugiriendo que lo que dice la joven no es cierto.

“Yo apelo a su conciencia. No ha habido ni una sola noche que yo no haya dormido tranquilo. Ni una sola noche. Tengo la conciencia tranquila. Nunca hice daño voluntariamente a nadie y a ella, aquella noche, tampoco”, aseguró en su testimonio.

Luego, el brasileño indicó que accedió a dar la entrevista para tener la oportunidad de que la gente sepa lo que piensa. “Quiero que conozcan la historia a partir de lo que yo viví aquella madrugada y en aquel baño“, dijo.

“Hasta ahora se ha explicado un relato ‘asustadizo’ de miedo y de terror, que nada tiene que ver con lo que pasó ni con lo que hice”, aseguró el ex jugador de Barcelona.

El relato de Dani Alves

De acuerdo a su versión, el futbolista entró detrás de la joven sin cerrar la puerta con pestillo, la cual estuvo abierta en todo momento: “Podría haberme ido, porque permanecí sentado prácticamente todo el rato sobre la tapa del baño”.

Ante esto, se le consultó que, si así fueron las cosas, por qué la joven lo acusa de violación.

“Se me ocurre que hay alguien que le aconsejó mal… Que se sintió mal después de hacerlo, que dio un paso adelante y que no supo salir del lío en el que se metió y en el que me metió“, relató.

Sobre los distintos testimonios entregados por Alves tras ser arrestado, dijo que mintió para cuidar su matrimonio.

“Tuve miedo de perder a Joana y por eso mentí. Luché a la desesperada por salvar mi matrimonio de una infidelidad, sin importarme las consecuencias que estoy pagando”, afirmó el jugador.

