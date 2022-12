Daniella Chávez disparó munición pesada contra nuevo DT de O’Higgins: “Te doy 5 partidos”

La modelo y empresaria nacional, Daniella Chávez, disparó munición pesada contra el el nuevo entrenador de O’Higgins de Rancagua, el argentino Pablo de Muner.

La influencer, acérrima hincha de los celestes, reclamó a través de sus redes sociales contra el recién llegado estratega trasandino, quien ni siquiera ha debutado con el equipo ya que recién están en etapa de pretemporada.

Esto porque, a su juicio, el club no ha invertido en incorporaciones para competir adecuadamente, llegando a pronosticar que van a pelear hasta el descenso a la Primera B si no hacen algo pronto.

“No traes refuerzos, tienes un plantel más que corto”, lanzó Chávez en primer término, etiquetando la cuenta Twitter de de Muner.

“Vamos directo para bajar a la B. Es por eso que te doy 5 partidos. No pides jugadores sabiendo que no hay centrales, no hay 10, no hay 9. Estas jugando a las apuestas como los que te trajeron”, agregó.

Hasta el momento, O’Higgins se ha reforzado con solamente tres futbolistas, que son el arquero Ignacio González, el volante argentino Valentín Larralde y el delantero paraguayo Arnaldo Castillo.

En tanto, se han ido otros jugadores importantes que fueron la columna vertebral este año, al igual que el entrenador Mariano Soso que no renovó su contrato.