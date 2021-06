El arquero titular de Universidad de Chile, Fernando De Paul, se refirió a la magra campaña que está realizando el cuadro azul y que tiene al técnico Rafael Dudamel en la cuerda floja.

Consultado sobre si la posibilidad de que el venezolano deje la banca de los universitarios en los próximos días, De Paul aseguró que “yo no sé si se va, por lo menos a nosotros nadie nos comunicó nada y el técnico está trabajando de la misma manera que venía de las semanas anteriores. Estamos enfocados en el partido ante Palestino, no tengo porque decirte algo que realmente no es, si quieres creerme, créeme”.

“Ningún dirigente vino y nos dijo que Rafael se va o él mismo dijo me voy, realmente no lo sé”, agregó el guardapalos.

Además, respecto a las dos derrotas consecutivas, ante Everton y Audax Italiano, el nacido en Argentina enfatizó en que “nos preocupamos y nos ocupamos de mejorar los errores que hemos tenido porque en esos partidos hemos sido superados, no tanto en el juego, pero sí en el marcador. Hay que mejorar para llegar bien al partido contra Palestino”.

“Creo que nosotros somos los que tenemos que llevar a cabo la idea que propone o el sistema que quiere el técnico, al no respaldar eso con resultados los principales responsables nos sentimos nosotros siempre, trataremos del partido que viene de hacer lo que el técnico nos pida”, complementó.

Actualmente, Universidad de Chile ocupa el duodécimo puesto en la tabla del campeonato nacional con 11 puntos en 8 partidos encuentros disputados, a cinco unidades del exclusivo líder Audax Italiano.

Por la décima fecha, los azules se medirán ante Palestino el sábado 5 de junio a las 15:30 horas en el Estadio Municipal de La Cisterna, lo que será el último cotejo antes del receso por Copa América y la posible ida de Dudamel.