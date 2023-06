Decisión confirmada: Conoce los detalles sobre el próximo equipo donde jugará Lionel Messi

La telenovela sobre el futuro de Lionel Messi llegó a su fin. Tras harto tiempo de incertidumbre y negociaciones con distintos equipos del mundo, el astro argentino firmó un contrato con el Inter de Miami de la Major League Soccer (MLS), de Estados Unidos.

Así lo comunicó el equipo estadounidense que, a través de redes sociales, subió un video dándole la bienvenida a La Pulga. En el registro se observan todas la publicaciones que vincularon al trasandino con otros clubes del mundo, pero finalmente confirmaron su fichaje.

Por su parte, el propio Lionel confirmó su futuro, en conversación con Mundo Deportivo, y entregó los motivos de su decisión. “Tomé la decisión que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al 100% o falta alguna cosa, pero bueno, decidimos continuar el camino allí”, dijo.

“La verdad es que lo económico nunca fue un problema para mí ni un obstáculo en nada. Incluso nunca llegamos a hablar del contrato ahora. Se pasó por encima una propuesta, pero nunca una propuesta formal, escrita, firmada, porque todavía no había nada y no sabíamos si se iba a poder hacer o no. Había la intención, pero no podíamos adelantar nada”, agregó.

Sobre las ofertas que recibió por parte de otras escuadras, comentó que “la verdad es que tuve ofertas de otro equipo europeo, pero ni siquiera la evalué porque en Europa mi idea solo era irme al Barcelona. Tras ganar el Mundial y no poder ir al Barça, tocaba ir a la liga de Estados Unidos”.

De esta manera, el para muchos mejor futbolista de la historia arribará hasta territorio estadounidense para hacerse parte del elenco de Miami, cuyo presidente es David Beckham. Además, su contrato estipularía diversos beneficios para la competencia y el propio jugador.

Horas antes, Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de fichajes internacional, en su cuenta oficial de Twitter había entregado detalles de la operación.

“Lionel Messi al Inter Miami, ¡allá vamos! La decisión está tomada y será anunciada por Leo en las próximas horas“, comenzó su publicación. En la misma línea, detalló que “jugará en la MLS. No más ocasiones para Barcelona/Al Hilal a pesar de intentar que suceda”, agregó.

Esta información fue entregada después de varios días en los que se especuló con el posible retorno del mejor jugador de la Copa del Mundo de Qatar 2022 al club de sus amores, el Barcelona. Sin embargo, la operación tardaría más tiempo del presupuestado para alcanzar los acuerdos económico necesarios, por lo que no se llevó a cabo.

Asimismo, se había revelado la oferta que el ex Paris Saint Germain recibió desde medio oriente. El Al Hilal intentó quedarse con su fichaje al ofrecerle un sueldo anual de casi 40 millones de dólares. Pero, la negociación tampoco llegó a buen puerto.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2023