Denuncian por violación a tenismesista chileno: Presunta víctima argentina era menor de edad

El tenismesista chileno, Juan Lamadrid, fue denunciado por el abuso sexual y violación de la deportista argentina, Cielo María Rotryng, en el momento que la presunta víctima del ataque disputaba un campeonato en el país trasandino.

“Recién hoy puedo y tengo la fuerza para contar lo que sucedió hace cinco años atrás. Con a penas 14 años de edad y la inocencia de cualquier niña“, comenzó revelando la tenismesista quien ese momento era menor de edad.

“El 14 de diciembre del 2017, Juan Lamadrid Barraza de nacionalidad chilena, abusó sexualmente de mi en pleno campeonato del Abierto de la República Argentina de Tenis de Mesa disputado en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, posterior al Campeonato Sudamericano de Mayores”, añade.

“Yo me pregunto: ¿Hasta cuándo nos van a seguir pasando estas cosas? No fue mi vestimenta, tampoco el horario ni el lugar. Si no hay consentimiento, es violación. Hoy decido no callarme más. Hoy estoy acompañada por la Federación de Tenis de Mesa, el Departamento de Políticas de Género de la Secretaría de Deportes de la Nación, el Programa Acercar Derechos, familia y amigos”, dice la persona que sería afectada por el suceso.

Según consigna el medio argentino El Destape Web, la Secretaría de Deportes, la cual depende del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, emitió un comunicado destinado a la Federación de Tenis de Mesa de Chile informando la situación.

“Por medio de la presente, me dirijo a Ud. a los fines de poner en conocimiento que el día 1 de junio de 2022 hemos sido notificados que el Sr. Juan Pablo Lamadrid Barraza, quien fuera deportista chileno, ha sido denunciado por violación“, indican.

“Atentos a la gravedad de los hechos y siendo el acusado deportista en actividad de jugador solicitamos por favor en carácter de urgencia activar medidas institucionales en pro de garantizar un espacio deportivo seguro y libre de violencias para todas las deportistas“, agregan.

La respuesta de la Fechiteme

La Federación Chilena de Tenis de Mesa (Fechiteme), manifestó su “absoluta y más abierta disposición” para colaborar con la investigación formal, “aportando antecedentes, prestando declaraciones o cualquier otra solicitud o requerimiento que el Ministerio Público de Argentina determine“, con el objetivo de contribuir al “desarrollo correcto del proceso judicial en curso”.

“Rechazamos de forma categórica cualquier tipo de abuso o violencia dentro de nuestra institución, pues no son parte de los valores que representamos y/o promovemos, además de contrarias a la formación que esperamos de los jugadores profesionales de nuestra disciplina”, enfatizan.

Finalmente afirman que sin prejuicio del derecho de presunción de inocencia que le asiste al señor Lamadrid durante el tiempo que dure el proceso, la federación ya que encuentra activando todos los protocolos existentes que la regulación deportiva del país establece para este tipo de casos, “en virtud del marco de acción que el Protocolo contra el abuso sexual, acoso sexual, maltrato y discriminación en el deporte (decreto supremo N°22) otorga a las organizaciones deportivas“.