Sammis Reyes es un deportista chileno que quiere transformarse en el primer jugador nacional de la National Football League (NFL), una de las ligas más populares e importantes de Estados Unidos.

El oriundo de Santiago de 25 años, quien partió dedicándose al baloncesto, participó en el “Pro Day” en las instalaciones de la Universidad de Florida.

Lee también: Estrella de la NBA deberá pagar millonaria multa por insultar a conocido actor en redes sociales

La idea de Reyes es ser seleccionado por alguno de los clubes que integran la NFL en el próximo draft, que se llevará a cabo entre el 29 de abril y 1 de mayo.

Según lo publicado por El Mercurio, el deportista de 2,02 metros de estatura y 117 kilos de peso corrió 40 yardas en 4,65 segundos, tuvo un salto vertical de 101,6 centímetros y un salto largo de 3,17 metros.

Lee también: Vidal vuelve a publicar su enigmática historia de Instagram, pero aclara el mensaje

En sus redes sociales Sammis agradeció el apoyo. “Gracias a todos por la energía positiva y la buena onda. Voy a responder los mensajes apenas pueda”, escribió.

Sammis Reyes came from Chile to play basketball.

Now he’s a TE prospect and putting up numbers for pro scouts. 🇨🇱😲 pic.twitter.com/oiKmR9JBNQ

— NFL (@NFL) April 1, 2021