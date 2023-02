Se acabó el sueño: Chile no pudo contra Haití en el repechaje y quedó sin chances de clasificar al Mundial

Una jornada histórica para la selección de Haití fue la que se vivió en el Estadio North Harbour de Auckland, luego de que derrotara por 2-1 a Chile en el repechaje del Mundial de Fútbol Femenino que se celebrará este año en Australia y Nueva Zelanda.

Ambos equipos se disputaron el cupo para la cita planetaria por cerca de 103 minutos de partido, donde las chilenas no pudieron igualar a las centroamericanas y se quedaron sin pasajes para volver a jugar la máxima competencia de fútbol.

La formación del representativo de La Roja fue con C. Endler en el arco, I. Olave, C. Guerrero, F. Lara y C. Sáez en la defensa, K. Araya, Y. López y J. Grez en el medio cambio, mientras que por la delantera jugó D. Zamora, S. Keefe y Y. Acuña.

Por su parte, las caribeñas formaron con K. Theus en el arco, K. Louis, T. Joseph, C. Constant y B. Petit Frere en la defensa, M. Dumornay, J. Limage y S. Jeudy en el mediocampo y la delantera estuvo a cargo de N. Mondesir, B. Louis y R. Borgella.

🤩 ¡LISTAS PARA EL DESAFÍO! ✅⚽️ Estas son las 1️⃣1️⃣ jugadoras que saltarán a defender a #LaRojaFemenina 🇨🇱 en el crucial duelo ante Haití 🇭🇹 por un cupo mundialista a la @FIFAWWC 🏟 North Harbour, Auckland 🇳🇿

⏰ 22:00 hrs.

📺 @chilevision #VamosLaRojaFemenina #VamosChile pic.twitter.com/LgDvmTQL8i — Selección Chilena (@LaRoja) February 22, 2023

Aunque Chile marcó mucha más presencia al inicio del partido, con Daniela Zamora comandando varias llegadas hacia el arco contrincante, en los últimos momentos del primer tiempo se abrió el marcador a favor del seleccionado haitiano.

Fue a los 45 minutos, luego de una jugada impecable por parte de Melchie Dumornay, que el marcador indicó el primer tanto del encuentro. La delantera abrió la jugada desde el centro, se la cedió brevemente a Roselord Borgella, para luego rematar en el arco de la capitana chilena Christiane Endler.

Ya en el segundo lapso, en el minuto 87, Haití se preparaba para patear un penal en Auckland que fue concedido tras la revisión del VAR por una falta de Isidora Olave. Sin embargo, la capitana chilena lo tapó con fuerza y mantuvo la esperanza de La Roja.

Pero el resultado lapidario llegó en el minuto 97, cuando Daelle Dumornay anotó el segundo tanto del encuentro para las haitianas y selló los pasajes para la histórica primera cita planetaria de las centroamericanas. Esto, pese a que María José Rojas anotó el descuento para Chile en el minuto 100.

Ahora, el cuadro haitiano se unió a Inglaterra, Dinamarca y China como último integrante del Grupo B, donde deberá esperar hasta julio de este año para el comienzo de la Copa Mundial en Oceanía.