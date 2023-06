“Todos le ríen al señor Bielsa y yo no”: El duro descargo de Marco Antonio Figueroa en contra de El Loco

Sin dudas, la llegada de Marcelo Bielsa al banco de la selección uruguaya ha causado revuelo en el mundo del fútbol. Pero no todos están contentos. Es el caso de Marco Antonio Figueroa, quien realizó duras criticas contra el rosarino.

El Loco realizó su debut al mando de los charrúas enfrentando al combinado nacional de Nicaragua, cuyo entrenador es El Fantasma. El partido terminó 4-1 en favor de los celeste, pero ocurrió una situación que llamó la atención de todos los presentes en el recinto deportivo y los televidentes.

Cuando estaba terminando el entretiempo y los jugadores debían volver a la cancha, desde los camarines, para afrontar la segunda mitad, los dirigidos por el extécnico de La Roja tardaron más de lo habitual, causando molestia en Figueroa, quien se llamó a sus futbolistas y volvieron hasta los vestuarios.

Sin embargo, aquella no fue la única situación que enfadó al ex entrenador de la UC y la U. En conversación con Bolavip, comentó que el argentino no se dirigió a saludarlo antes de que comenzara a rodar la pelota.

“Yo soy de la vieja escuela y cuando las selecciones van a mi estadio, voy yo y me acerco y saludo…”, señaló.

En la misma línea, argumentó que “todos le ríen al señor Bielsa, sobre todo allá en Chile, todos le celebran y yo no, soy vieja escuela, si él no viene a saludarme ¿por qué tengo que ir yo a saludarlo? No, yo soy así, me dirán raro, hue… pesado, hue… agrandado, pero así soy”.

Además, continuó resaltando que “en mis tiempos, siempre el local va a saludar y yo lo hice siempre en todos los clubes donde pasé porque eso se llama respeto a la profesión y siempre fui a saludar yo primero. No esperaba que me vinieran a saludar, si él (Bielsa) quiso o no quiso, te digo que no me amargó el día, sí el arbitraje”.