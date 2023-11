El desconocido pedido de ayuda del entorno de Diego Maradona a Marcelo Ríos seis meses antes de su muerte

Marcelo Ríos estuvo invitado en el programa Podemos Hablar y comentó por primera vez sobre el vínculo que tuvo con Diego Maradona, donde incluso lo contactaron para intentar ayudar al 10 antes de su muerte. “A Maradona lo conocí en el programa Viva el lunes, estuvimos conversamos y una vez salí a comer y estaba él. También me pidieron una ayuda para él, cuando estaba muy enfermo, como seis meses antes de morirse. Me llamó David Nalbandian (tenista), que era muy amigo de él. Me habló sobre el pellet antialcohol, que yo me había puesto una vez y quería que yo fuera hablar con Maradona. Yo le dije que no porque el pellet no es para sanar una enfermedad, todos sabían sus adicciones. Yo no soy doctor y el pellet no lo iba a salvar, no iba a servir de nada. Me hubiese encantado ir, pero Nalbandian entendió la situación”.