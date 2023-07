“Me colgaron de un puente”: El desgarrador testimonio del futbolista Dele Alli

Impacto causaron en la prensa británica las declaraciones emitidas por Dele Alli, un reconocido futbolista de dicho país, en conversación con el ex jugador Gary Neville para su canal de Youtube The Overlap. El deportista de 27 años habló sobre su pasado y los problemas que le aquejaron durante su infancia.

“Me da miedo hablar de ello, pero es el momento de hacerlo”, empezó diciendo Alli. “Una mañana me levanté y tenía que ir a entrenar. Recuerdo que me miré al espejo y me pregunté si podía retirarme ya. Con 24 años. Haciendo lo que me gusta. Para mí fue desgarrador. Siempre he sido yo contra mí mismo en todo”, afirmó en relación a un complicado periodo que vivió cuando militaba en el Tottenham Hotspur.

“Por fuera sonreía, parecía que ganaba la batalla. Por dentro la estaba perdiendo. Si conocieras mi vida entenderías esto mejor. Un trauma es un trauma y tu cuerpo lo registra en la misma medida. Quiero ayudar a la gente para que vean que no están solos“, agregó.

Una infancia traumática

“A los seis años, abusó sexualmente de mí un amigo de mi madre, que estaba mucho en la casa. Mi mamá era alcohólica. Me enviaron a África para aprender disciplina y luego me enviaron de regreso”, confesó el nacido en Milton Keynes, Inglaterra.

“A los siete, empecé a fumar; a los ocho, empecé a traficar con drogas. Una persona mayor me dijo que no detendrían a un niño en una bicicleta, así que anduve con mi pelota de fútbol, y luego debajo llevaba las drogas. A los once, me colgaron de un puente. Fue un tipo del vecindario de al lado, un hombre”, relató como parte de su cruda confesión.

“A los doce, me adoptaron. Una familia increíble, no podría haber pedido mejores personas para hacer lo que hicieron por mí. Si Dios creó a las personas, fueron ellas”, reflexionó. El seleccionado inglés también se refirió a la adicción a los somníferos que vivió en los últimos años.

“Me da miedo hablar de ello. Cuando volví de jugar en Turquía y me enteré de que necesitaba una operación, estaba muy mal mentalmente y decidí ir a un centro de salud mental. Tratan adicciones y traumas. Sentí que era mi momento”, apuntó.

El apoyo no se hizo esperar

Las fuertes declaraciones generaron rápidamente la reacción del mundo fútbol, incluyendo a su ex compañero en los Spurs, Harry Kane.

“Orgulloso de Dele Alli por hablar y compartir su experiencia para tratar de ayudar a otros”, escribió en sus redes el goleador.