No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Marcelo Díaz deja este martes Racing Club de Avellaneda por un nuevo desafío, tras tres años en el conjunto argentino.

El volante nacional entregó unas emotivas palabras de despedida al equipo en su cuenta de Twitter, donde también adjuntó un video dedicado a los hinchas.

“Dicen que todas las historias tienen un final y parece que es cierto nomás”, escribió el ex seleccionado nacional, quien añadió que “hoy me toca contarles que no voy a seguir siendo jugador de Racing”.

Junto a esto, aseguró que “pase lo que pase, será por siempre mi casa” y que en la Academia “me valoraron de una forma atípica en el fútbol. Acá lograron que me enamorara de la locura con la que los hinchas viven la pasión por esta camiseta. Acá consiguieron que me sintiera feliz”.

También recordó los dos trofeos que conquistó con Racing y sinceró “¿qué siento mientras escribo estas líneas? Gratitud por la oportunidad que me brindó esta institución a mediados de 2018, tranquilidad por haberlo dejado todo por el equipo desde el primer día y mucha tristeza por no haberme podido despedir de ustedes en un Cilindro repleto”.

“Racing se metió adentro de mi corazón y nunca va a salir”, concluyó el deportista de 34 años que militó en La Serena, U. de Chile, Basilea (Suiza), Hamburgo (Alemania), Celta de Vigo (España) y Pumas (México).

Si bien no está completamente confirmado, la prensa deportiva de Paraguay da por hecho que Díaz ahora defenderá los colores de Libertad.

