El volante de Racing ex seleccionado nacional, Marcelo Díaz, estaría viviendo sus últimos momentos como jugador del club trasandino, esto porque su contrato vence a fin de mes y no todavía no se aclaró su futuro.

El ex Basilea y Hamburgo viene diciendo desde el año pasado que en este 2021 pretende retornar a la Universidad de Chile, lo que podría darse a partir del segundo semestre ante su inminente partida del fútbol argentino.

Es más, para colocar todavía más dudas sobre su futuro, el bicampeón de América subió una foto a sus historias de Instagram con su camiseta y un dudoso mensaje: “¿Será la última vez?”.

Sin embargo, el mediocampista no participó en la derrota 3-0 de su equipo ante Colón por la final de la Copa de la Liga.

Según el diario Olé, Díaz habría retirado la semana pasada algunas pertenencias de las instalaciones de Racing. A pesar de esto, la dirigencia sí tendría pensado ofrecerle un nuevo contrato.

Lee también: ¿Ahora sí? Tapir Manolo se la jugó con el pronóstico para el trascendental duelo de Chile ante Bolivia

Además, el medio partidario Racing de Alma aseguró que este lunes se reunirá el Chelo con su representante para analizar propuestas a futuro, opciones en las que seguramente estará Racing, la U y otras propuestas de México o Estados Unidos.

En tanto que, desde ESPN apuntaron que Díaz optaría por retornar definitivamente a Chile, pero que de igual manera se sentará a escuchar el ofrecimiento del equipo que lo alberga desde mediados del 2018.

El ex seleccionado nacional de 34 años recién se recuperó de una compleja operación en la rodilla y no ha jugado ningún partido en todo el 2021.

Lee también: “Estoy muy cómodo”: Quinteros confirmó llamados desde San Lorenzo, pero dijo que el objetivo es seguir en Colo Colo

Su último encuentro lo disputó el 1 de noviembre del 2020 en la derrota 4-1 de Racing ante Atlético Tucumán por la Copa Diego Armando Maradona.