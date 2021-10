Indudablemente, Ben Brereton es el hombre del momento. Si bien es uno de los jugadores que se incorporó recientemente a la escuadra, ya pareciera estar bien considerado no solo por la hinchada, sino que también por sus compañeros de equipo.

No obstante, el proceso de adaptación no fue fácil para el chileno inglés. De acuerdo con lo señalado durante el programa Todos Somos Técnicos por el periodista Daniel Arrieta de TNT Sports, no el primer período fue un tanto complicado para el delantero.

“Cuando él vino a la fecha de junio, donde no juega y se queda para la Copa América, hubo tres días días donde lo pasó muy mal. Por la barrera idiomática, porque se estaba enfrentando a un país nuevo”, comenzó relatando el comunicador.

Lee también: “Vamos arriba, animal”: La arenga de Medel a Brereton en la previa del duelo ante Venezuela

Luego, Arrieta señaló que “hay cosas que nadie supo. Ese día y tres días consecutivos tuvo que salir de la concentración del hotel, lo llevaron a comer por ejemplo, la gente que habla inglés, para que se despejara un poco”.

Afortunadamente, las cosas rápidamente tomaron un buen camino y el 22 comenzó a encajar perfectamente. “De pronto cayó bien en el grupo, empezó a tener más comunicación, a hacer goles en las prácticas. Eso hizo que estuviera más tranquilo en la selección”, sostuvo el periodista.