“Esperó a que me fuera…”: Gustavo Quinteros tras acusaciones de reuniones con representantes de jugadores

Gustavo Quinteros no sigue en Colo Colo. Así se lo manifestaron hace algunos días los directores de Blanco & Negro, quienes decidieron no renovarle el contrato al argentino-boliviano.

El ex entrenador de la selección altiplánica llegó en 2020 a los Albos donde conquistó cuatro títulos: Torneo Nacional, Supercopa y dos Copa Chile.

La salida del estratega, que también dirigió el histórico duelo por el descenso contra Universidad de Concepción, no ha estado exenta de polémicas tras las palabras del presidente del CSD Colo Colo, Matías Camacho, quien denunció vínculos del DT con representantes de futbolistas.

“Voy a ser muy directo y honesto, no me parece que el técnico de Colo Colo haga reuniones con representantes. ¿Por qué el técnico tiene que conversar con los representantes de los jugadores? Me parece muy extraño, y ahí se empieza a confundir los roles. Todo esto va produciendo un desgaste en la relación”, afirmó Camacho al medio partidario Dale Albo.

“Esperó que me fuera para tratar de difamarme”

En respuesta, Quinteros abordó su abrupta salida en TNT Sports, donde también aprovechó de referirse a las palabras de Camacho, afirmando que “La mayoría de los jugadores no tienen relación con él. Esperó que yo me fuera para hablar y tratar de difamarme (…) La mayoría de la gente que me conoce, no creo que se contagie de estas mentiras”, disparó.

Si bien el ahora ex entrenador albo le restó importancia a las palabras de Camacho, indicó que él (Camacho) no es cercano a los jugadores y que “no hizo nada” durante la recién terminada temporada.

“No quiero darle espacio a alguien que para mi no existe, no hizo nada en esta temporada. A veces, cuando ganábamos, iba al vestuario, pero los jugadores no tenían relación directa con él”, manifestó

Orgullo por los jóvenes y elogios para Vicente Pizarro

Respecto a temas futbolísticos, Quinteros mostró su satisfacción por los jóvenes que debutaron en el primer equipo bajo su ciclo y manifestó: “Hubo chicos que jugaron Copa Libertadores a los 18 años, eso no pasaba hace mucho. Terminó jugando Leandro Hernández con esa edad y me pone orgulloso”.

También destacó a Vicente Pizarro: “El Vicho hoy es un señor jugador. Se ganó el lugar después de viajar muchas veces y no jugar. Siempre lo pongo de ejemplo”, agregó el ahora ya ex técnico de Colo Colo.

