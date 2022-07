El fin de una era: La tristeza de Diego Buonanotte al confirmar su salida de la UC

El mediocampista Diego Buonanotte se despidió este martes de la Universidad Católica, elenco en el que jugó los últimos seis años de su carrera.

En una sorpresiva conferencia de prensa brindada en San Carlos de Apoquindo, el argentino leyó, conmovido, una carta en la que agradeció a la institución y a los hinchas por todo lo logrado.

“Siempre sentí el cariño y cercanía. Hicimos historia juntos y eso es algo que nunca olvidaré. Toca lo más difícil: La despedida y prepararse para una nueva etapa. Quiero agradecer a todo el pueblo chileno. Me enseñaron que no importan los colores, cada uno me trató siempre con mucho respeto y cariño”.

Diego Buonanotte seguirá su carrera en @ClubSCristal 🤝⚽ En las últimas horas se oficializó el acuerdo entre Diego y Sporting Cristal 🇵🇪; club donde el volante decidió continuar su carrera tras seis años y nueve títulos junto a #LosCruzados ⚪🔵https://t.co/8Th6uYURNp — Universidad Católica (@Cruzados) July 5, 2022

El trasandino, que en las últimas dos renovaciones de contrato se redujo más de la mitad del sueldo para seguir en la franja, continuará su exitosa carrera en el Sporting Cristal de Perú.

En los últimos partidos, Buonanotte no estaba siendo considerado e incluso quedó fuera del banco de suplentes en la reciente victoria 2-0 ante Coquimbo Unido, esto por decisión del técnico Ariel Holan.

Desde su arribo a la UC a mediados del 2016, el volante ofensivo disputó 189 partidos con en Universidad Católica, anotando 34 goles, entregando 40 asistencias y ganando un total de nueve títulos.

La enorme cantidad de trofeos le permitieron convertirse en uno de los futbolistas extranjeros con más coronas en la historia del club.