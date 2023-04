Diego Forlán repletó de elogios el presente de Alexis Sánchez: “Es un grandísimo jugador que le ha dado mucho a Chile”

Desde que llegó al Olympique de Marsella en Francia, Alexis Sánchez no ha parado de conseguir elogios por distintos especialistas del fútbol, ya sean sus ex compañeros de equipo, panelistas especializados o incluso ex jugadores.

Es el caso de Diego Forlán, histórico de la Selección de Uruguay y uno de los mejores delanteros sudamericanos del siglo, quien no escatimó en destacar la gran temporada que está manteniendo el Niño Maravilla.

Primero tuvo palabras para la facilidad que tienen el oriundo de Tocopilla para adaptarse al fútbol moderno. “Obviamente el tiempo pasa para todos y para jugar por bandas necesitas tener más velocidad“, partió diciendo a ESPN.

En la misma línea, Cachavacha agregó que el máximo goleador de La Roja “es un jugador que va creciendo, que está mucho más grande. La maduración y la experiencia le permite a él poder jugar en otras posiciones para seguir estando actualizado”.

“Es un grandísimo jugador que le ha dado mucho a Chile y al fútbol mundial, y hoy en día sigue estando vigente, que eso es importante. Y, cambiando un poco su rol de lo que era antes, en el caso de él, al no tener esa misma velocidad y determinación que cuando era joven, lo hacen ser un jugador versátil“, terminó.

Recordemos que Alexis Sánchez llegó al Marsella esta temporada, en la que está realizando su mejor actuación desde hace cinco años, ya que, en un corto periodo de tiempo, se ha convertido en mejor futbolista de su equipo y uno de los más queridos por la hinchada.

Situación muy distinta a la que vivió en el plantel del Inter de Milán, donde no era considerado uno de los titulares indiscutidos, pese a las demostraciones constantes de su calidad y talentos. Aquello motivó que tomará la decisión de buscar otro desafío en Europa.