(CNN Español) – Polémico, virtuoso, inmortal. Conocido como el Pibe de Oro del fútbol argentino, el ídolo se ha ido. Diego Armando Maradona murió a los 60 años en Tigre, Argentina, luego que el pasado 11 de noviembre fuera dado de alta de una clínica de Buenos Aires, donde pasó varios días internado.

El 10 del fútbol argentino, que para muchos es una leyenda, anotó posiblemente el gol más famosos y el más infame del deporte en el mismo partido.

Pero su legado no sólo se concentra en la cancha ni gira en torno al balón, ese que dijo no se debía manchar. Aquí algunas de las frases más recordadas del argentino.

Lee también: Debut, apogeo y despedida: Un resumen de la vida de Maradona en 12 fotografías

1. “La mano de Dios”

El 22 de junio de 1986, Maradona realizó una de las gestas más recordadas en la historia del fútbol argentino. Fue en cuartos de final del Mundial de México 1986, frente a Inglaterra y con el recuerdo fresco de la guerra por las Islas Malvinas o Falkland.

El argentino adelantó a la albiceleste en el marcador con un gol ilícito que después pasó a conocerse mundialmente como “la mano de Dios”.

“Debe haber sido la mano de Dios”, dijo Maradona riéndose entre dientes con cierto descaro, cuando los medios le preguntaron al respecto. Y justificó así el gol inmediatamente después del partido.

2. “Me cortaron las piernas”

Maradona llegó a la cumbre de su carrera en ese mundial de México, en 1986. Cuatro años más tarde, la albiceleste se quedó con ganas de levantar la copa en el Mundial Italia 90.

La carrera de Diego iba llegando a su ocaso y la fama y el dinero lo llevaron a perder el rumbo, y la solemnidad que iluminaba su imagen se fue apagando.

En 1991, Maradona perdió su primer control de antidopaje tras dar positivo por cocaína.

Tras una larga suspensión de 15 meses, el argentino quiso retomar su carrera y soñó con conquistar la segunda Copa Mundo de su carrera. Pero su ilusión quedó frenada cuando la FIFA lo expulsó del Mundial EE.UU. 1994 por dar positivo por efedrina, entre otras sustancias prohibidas.

Lee también: “Diego es eterno”: Así fue la breve y emotiva despedida de Messi a Maradona

“No quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas”, le dijo Maradona al Canal 13 en 1994, después de su expulsión.

El futbolista no explicó por qué apareció la droga en su cuerpo: “No sé por qué apareció. Quizás por un descuido nuestro. Pero no es todo lo que se pueda llegar a hablar o a decir, como ya estarán diciendo que me drogué para jugar“.

Maradona juró por sus hijas que no se drogó, pues dijo no tenía necesidad de “buscar una droga” si entrenaba como lo hacía y aseguró que tenía “el alma destrozada”. “Lo único que quiero que les quede claro a los argentinos es que no me drogué”, enfatizó.

3. “La pelota no se mancha”

Tras un breve regreso de Maradona al fútbol argentino, con Boca Juniors en 1997, el astro organizó un partido de despedida de su carrera en el que reconoció sus fallas, pero defendió el fútbol sobre sus errores.

“Porque se equivoque uno no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué”, dijo Maradona ante un estadio lleno de aficionados que lo vitoreaban y lloraban su despedida. “La pelota no se mancha”.

4. El fútbol “era mi salvación”

Maradona nació en 1960, en la zona de Villa Fiorito, un barrio marginal de Buenos Aires.

En un relato crudo del documental Diego Maradona, del director inglés Asif Kapadia, Maradona dijo que el fútbol fue su “salvación”, pues lo sacó a él y a su familia de la pobreza, cuando logró llegar al fútbol profesional.

Lee también: “Día triste para el fútbol”: Las reacciones de los jugadores tras la muerte de Diego Maradona

5. “Somos chavistas hasta la muerte”

Maradona fue abierto con sus posiciones políticas y apoyó públicamente a políticos de izquierda de la región, como Fidel Castro, de Cuba, y Hugo Chávez y Nicolás Maduro, de Venezuela.

En agosto de 2017 publicó un mensaje en su página de Facebook que dio mucho de que hablar: “Somos chavistas hasta la muerte y cuando Maduro ordene, estoy vestido de soldado para una Venezuela libre”.

En enero de 2019, reiteró su apoyo al presidente de Venezuela, en medio de una crisis política en ese país. “No voy a cambiar, hoy más que nunca con el presidente Nicolás Maduro. En Venezuela gobierna el pueblo. Los amo!”, publicó Maradona.

Con Fidel Castro, Maradona tuvo una relación cercana. Su admiración por la revolución cubana la selló al hacerse sendos tatuajes de Fidel Castro y el Che Guevara. Maradona dijo que consideraba a Castro como su segundo padre.