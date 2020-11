Impacto mundial ha causado la muerte de Diego Maradona este miércoles, quien falleció a sus 60 años producto de un paro cardiorrespiratorio.

El ídolo argentino se encontraba en su residencia en Tigre, en Argentina, cuando ocurrió el incidente y fue asistido por un equipo médico.

Pese a los esfuerzos de los equipos de emergencia que llegaron hasta la vivienda, no lograron reanimarlo.

El “Diez” es considerado como uno de los mejores jugadores de la historia, junto al brasileño Pelé. Es por esto que la noticia no solo hace llorar a Argentina, si no que a todo el mundo del fútbol.



El astro trasandino dejó decenas de momentos que marcaron su carrera, por lo que a continuación, recordamos 5 de ellos:

La mano de Dios

Es uno de los episodios más recordados y ocurrió en el mundial de México 86’. Se jugaba el encuentro entre la albiceleste e Inglaterra por los cuartos de final.

Era un encuentro cargado de energía, debido a la tensión entre ambos países por la guerra de las Malvinas. Ese día, Diego realizó una acción que quedó para la historia, luego que al inicio del segundo tiempo saltara junto al portero y con su mano, empujara el balón dentro del arco.

Pese a los reclamos de los ingleses, el juez decretó el gol para Argentina con una imagen que fue imborrable.

El gol del siglo

Fue en ese mismo encuentro que Maradona volvió a escribir la historia. Apenas 5 minutos después de “La mano de Dios”, el astro tomó el balón antes de la mitad de la cancha y comenzó a eludir rivales.

Mostrando toda su habilidad con el balón sobrepasó a todos los ingleses que se pusieron por delante, incluso al arquero, a quien eludió para terminar anotando el 2-0 a favor de la Selección Argentina.

En el 2002, luego de una encuesta realizada por la FIFA, dicha anotación fue elegida como “El Gol del Siglo”.

Doping en el Estados Unidos 94’

Esta escena fue una de las más tristes que protagonizó, ya que, si bien ya venía a la baja, se tenían altas expectativas con su presentación en el mundial de 1994.

Fue luego del triunfo ante Nigeria que Maradona salió de la cancha sonriente y tomado de la mano de una enfermera, que le iba a realizar el doping.

Pese a lo confiado que se mostraba, el examen dio positivo por efedrina, norefedrina, pseudoefedrina, norpseudoefedrina y metaefedrina.

Tuvo una suspensión de 15 meses del fútbol y dejó para el recuerdo una frase inolvidable: “No me drogué, me cortaron las piernas”.

“La pelota no se mancha”

En su partido de despedida en el 2001 el ídolo trasandino habló frente a una Bombenera repleta de fanáticos, tras un encuentro que estuvo plagado de figuras.

Ahí, Diego hizo su mea culpa: “El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo, de eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno no tiene que pagar el fútbol, yo me equivoque y pague, pero la pelota no se mancha”.

Ídolo en Nápoles

Fue en esa ciudad italiana donde marcó toda una época mostrando toda su calidad. Llegó a un equipo de menor orden y lo dejó en la elite del fútbol mundial.

En su paso por el equipo napolitano, ganó dos scudettos de la Serie A, una Copa Italia y una Copa UEFA, algo impensado para el club.