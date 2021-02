(Agencia UNO) – Matías Dituro, Edson Puch y Luciano Aued, referentes del plantel de Universidad Católica, exteriorización su felicidad y emoción por el título conseguido del Torneo Nacional 2020, conquistando además un histórico tricampeonato del fútbol chileno.

El golero del elenco de la franja, figura en el certamen que vive su penúltima fecha, declaró tras el pitazo final que “este título tiene un sabor especial. Conseguimos algo que nunca había conseguido el club”.

“Fue un año muy extraño, la pandemia, entrenar cuatro meses en casa. Jugamos muchísimos partidos en poco tiempo, se fueron jugadores, se fueron otros. Los chicos se merecen este logro”, agregó.

Para terminar, el guardameta argentino señaló que “fue un año complicado, pero pudimos sacarlo adelante”, además de apuntar sobre su futuro que “tengo contrato en el club, estoy muy contento. Si llega en algún momento una oportunidad y la evaluaremos”.

El Luli, en tanto, expresó sobre el césped del reducto precordillerano que “sufrimos todos, el encierro. Hay mucha gente que ha sufrido, teniendo que estar afuera. La familia se viene a la cabeza. Estamos acostumbrados a que siempre se repite el equipo, y la fluidez del juego salga más rápido. Los chicos tienen un potencial tremendo, hay que felicitarlos. Cuando no estábamos los más grandes, ellos respondieron. Hay que cuidarlos”.

Además, Aued se proyecta en el elenco de la franja al indicar que “renové, estoy muy bien, muy contento. Siempre he cumplido. He tenido ofertas y he decidido quedarme porque sabía que este grupo iba a seguir haciendo historia. Siempre con honestidad”.

Por su parte, Puch no escondió su emoción en el gramado e indicó que “tengo una satisfacción tremenda. Un año muy complicado, muy raro, donde tuvimos parados mucho tiempo, no podíamos entrenar y bueno, estamos trabajando bien, lo más lindo es este tricampeonato. Una satisfacción tremenda y muy orgulloso del equipo”.

“Jugamos muchos partidos. El agotamiento se notó mucho en el equipo. Todo siempre dependió de nosotros. Eso nos mantuvo de pie. Lo sacamos adelante. Se lo dedico a toda la familia, a todos los que forman Católica”, sentenció.