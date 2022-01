El tenista Novak Djokovic continúa en el centro de la polémica por querer participar en el Abierto de Australia pese a no estar vacunado contra el COVID-19, requisito exigido para ingresar a dicho país.

Si bien el serbio ya fue liberado y todo indica que podrá estar en el primer Grand Slam del año a pesar de las normativas obligatorias, este miércoles volvió a hacer noticia tras revelar una serie de sucesos.

A través de una declaración, el número uno del mundo confesó que el 18 de diciembre pasado dio una entrevista presencial al diario L’Equipe a pesar de estar contagiado de coronavirus, lo que calificó como “un error de criterio”.

En una carta publicada en su Instagram, Djokovic señaló que “me sentí obligado a acudir a la entrevista para no decepcionar al periodista, pero mantuve la distancia social y mascarilla todo el tiempo, excepto durante las fotografías. Al regresar a casa me aislé y reflexioné”.

Efectivamente, el multicampeón aclaró que el PCR positivo lo recibió el 17 de diciembre, posterior a asistir a una actividad con niños en Belgrado y un día antes de la sesión de fotos que tuvo con el diario francés.

“A pesar de que no tenía síntomas me hice un test rápido que dio negativo, y luego, para ser más cauteloso, me sometí a un PCR oficial ese mismo día. El 17 concurrí a un evento de tenis en Belgrado y previamente me hice un examen de antígenos que dio negativo. Estaba asintomático, me sentía bien, y no me enteré del positivo del PCR hasta después de ese encuentro” describió.

Tras finalmente hablar con L’Equipe, el tenista señaló que esa decisión “fue un error de criterio y que debía haberla cancelado ese compromiso”, agregando que no acudió a otros eventos pactados que tenía tras el contagio.

“Errores” en la declaración

Además, Djokovic aclaró que su equipo fue el que rellenó el formulario solicitado por el gobierno de Australia, donde omitió información y no declaró que estuvo en España entrenando a principios de diciembre.

“(La declaración) fue llenada por mi equipo, tal como se lo expliqué al oficial de migraciones. Mi manager se disculpa por haber tildado de manera incorrecta sobre el viaje previo que hice antes de acudir a Australia. Esto fue un error humano, para nada deliberado”, sostuvo.

Finalmente, el serbio enfatizó en que “vivimos tiempos difíciles dentro de la pandemia y son cosas que pueden suceder. Hoy, mi equipo le dio información adicional a las autoridades australianas para aclarar este asunto”.